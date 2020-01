Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Simona Tivadar a explicat, joi, in cadrul emisiunii Marius Tuca Show, ca pH-ul din organism este diferit, motiv pentru care daca o persoana bea, intr-un timp scurt, cantitați foarte mari de apa alcalina, aceasta poate ajunge sa sufere un edem cerebral, anunța MEDIAFAX.„Circul cu apa alcalina.…

- Unitatile de invatamant din judetul Dolj incep configurarea posturilor pe care le au la dispozitie pentru incadrarea cu personal didactic. Potrivit conducerii ISJ Dolj in acest an, la unele etape de miscare de personal pot participa si profesorii care au decizii pe durata viabilitatii postului. Acestia…

- Un tanar in varsta de 19 ani din comuna Telciu , care era dat in urmarire internaționala de autoritațile judiciare din Germania, pentru furt, iși va petrece Anul Nou dupa gratii. Acesta a fost depistat, luni, de polițiștii bistrițeni, iar astazi magistrații de la Curtea de Apel Cluj au admis executarea…

- Profesorii care participa la concursul national pentru ocuparea posturilor didactice din invatamantul preuniversitar vor fi monitorizati audio-video la inspectiile de la clasa si la probele practice. In acest an scolar, candidatii care vor sustine concursul national pentru ocuparea posturilor didactice…

- La data de 04.12.2019, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Balești au fost sesizați de catre doi barbați, din comuna Balești, cu privire la faptul ca in perioada 24.11.- 03.12.2019, in timp ce se aflau in municipiul București, o persoana a patruns prin efracție in locuințele lor și a sustras mai…

- Cinci tineri, cu varste cuprinse intre 18 si 24 de ani, banuiti de comiterea unor infractiuni de furt calificat, au fost prinsi de polițiști joi, 21 noiembrie. Din cercetarile efectuate de politistii din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Jibou, impreuna cu lucratori din cadrul Postului de Politie Surduc,…

- Fostul ministru al Justitiei Ana Birchall precizeaza joi, ca raspuns la unele afirmatii facute de liderul PSD, Viorica Dancila, ca era in fisa postului sa vorbeasca despre justitie, "despre nenorocirile" gasite in legile facute in timpul mandatului fostului premier. "In 'prea marea sa intelepciune',…