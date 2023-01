Medicul Sidonia Susanu, în vizită la Alexia, la Botoșani: „M-am bucurat nespus să o găsesc bine, fericita in mijlocul familiei” Medicul ieșean, Sidonia Susanu a mers in vizita astazi la Alexia. Doctorița este cea care i-a redat speranța la viața Alexiei, dupa tragicul accident de la Pașcani. Imaginile au aparut pe rețelele sociale cu un mesaj: „Fiind in vizita in Botosani, nu am putut refuza invitatia Alexiei! M-am bucurat nespus sa o gasesc bine, fericita in mijlocul familiei, facand pasi importanti in recuperarea sa!” “Daca cineva ne-ar intreba ce ne-am dori in aceasta zi de Duminica,i-am arata pozele acestea si i-am spune ca deja avem TOT ce ne face fericiti!!! Multumim dr Sidonia Susanu pentru vizita! Ne-ati umplut… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

