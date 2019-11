Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila l-a propus pe Victor Negrescu pentru funcția de comisar european, scrisoarea catre Bruxelles urmand sa fie trimisa marți, a anuntat aceasta, la Cluj-Napoca. Intrebata marți, la ieșirea din Primaria Sandulești, județul Cluj, despre informațiile potrivit carora Victor Negrescu ar fi propunerea…

- Medicul anestezist care ajuta copiii cu malformații cardiace. In operații asculta rock sau jazz Mai mult de jumatate dintre copiii care se nasc cu malformații cardiace in Romania sunt condamnați la moarte. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- In luna iulie 2019, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +1.4% fata de iulie 2018, atingandu-se un nivel de 1,294.596 unitati, fiind sustinuta in special de cresterile din tarile Central Europene. In luna August 2019, inmatricularile de vehicule noi in UE au inregistrat…

- Cazul adolescentei care a incercat sa se sinucida si le-a spus psihologilor de la Asociația Telefonul Copilului ca a fost abuzata timp de 6 ani de catre tatal vitreg, dar ca niciunul dintre psihologii și psihiatrii cu care a vorbit nu au crezut-o, ridica o intrebare importanta. Ce ar trebui și ce poata…

- Dj. Wanda traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de americanul Karl Katavich, iar recent, cei doi s-au casatorit religios. Vedeta s-a intors pentru cateva zile in Romania și a povestit despre cele mai frumoase momente din viața ei. ,,Am avut 40 de invitati cu tot cu domnisoarele de onoare care…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Giurgiu au depistat doi cetateni turci care au incercat sa intre ilegal in Romania, folosind carți de identitate emise de autoritatile bulgare ce apartineau altor persoane, cu scopul de a ajunge in Franța. In data de 06.09.2019, in…

- Andrei Ivan (22 de ani) s-a intors in Liga 1! A revenit la Craiova, club care l-a dorit de ceva timp. Oltenii au fost in lupta cu un club din Franta, dar Ivan a acceptat revenirea in Romania. Anuntul a fost facut public de olteni, marti, printr-un comunicat pe pagina de Facebook.Citește și: Traian…

- Studiul a fost realizat de Open-I Research, la comanda RePatriot, în perioada în iulie - august, în baza unui chestionar completat online de catre 1810 români emigrati în tari precum Spania, Italia, Marea Britanie, Irlanda, Germania, SUA, Franta, Canada, Austria, Norvegia,…