Medicul Reginei Elisabeta a II-a, accident mortal la Londra

- Casa Regala Britanica este in doliu, dupa ce un barbat care s-a aflat alaturi de Regina Elisabeta timp de 15 ani a murit in urma unui accident rutier. Este vorba despre doctorul Peter Fisher, in vasta de 67 de ani, care a fost lovit de un camion in Londra, in timp ce mergea pe bicicleta spre locul de…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in comuna Posesti, sat Nucsoara de Sus, judetul Prahova.Potrivit ISU Prahova se intervine la fata locului cu o autospeciala de lucru cu apa si spuma si o ambulanta SMURD. Din primele informatii doua autoturisme au fost impliucate in accident in care…

- Accident mortal pe DN 76, la ieșirea din Beiuș spre Ștei. Patru persoane au decedat in urma unui tragic accident rutier. Accident mortal pe Drumul National 76. Patru persoane au murit dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat intr-un sant de la marginea drumului. Patru persoane au murit dupa ce…

- O persoana a murit iar alte trei sunt in stare foarte grava dupa ce masina in care se aflau a fost izbita violent de un tir, in judetul Suceava. O autotutilitara si un TIR s au ciocnit, miercuri seara, pe DN 2H, in localitatea Milisauti, scrie Romania TV. Trei dintre victime au fost incarcerate si a…

- Un accident rutier soldat cu o decesul unei persoane și ate trei persoane ranite s-a petrecut pe autostrada A1, Sibiu-Deva, la km 276 in zona localitații Aplod. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, la kilometrul 276, in zona localitatii…