- Premierul Ludovic Orban a anuntat, duminica dimineata, ca medicul ranit in incendiul de la Spitalul Judetean din Piatra Neamt, a fost adus la Bucuresti, unde urmeaza sa fie pregatit, la Spitalul de Urgenta Floreasca, pentru a fi transportat la o unitate medicala din Belgia. "Avionul militar pus la dispozitie…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, transmite condoleante familiilor indoliate de tragedia de la Spitalul Judetean din Piatra Neamt si subliniaza ca medicul ranit in incendiu care s-a luptat pentru a-si salva pacientii trebuie sa aiba parte de "cel mai bun si mai rapid tratament". "Sincere…

- Medicul care a suferit arsuri pe 80% din suprafața corpului in incendiul de la Secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț este Catalin Denciu, potrivit unei postari pe pagina de Facebook a deputatului Emanuel Ungureanu.

- Ministrul Sanatatii Nelu Tataru a afirmat ca medicul de garda ranit in incendiul izbucnit la Sectia ATI a Spitalului Judetean Piatra Neamt va fi transferat duminica la Spitalul Militar Regina Astrid din Belgia.

- Medicul de garda de la ATI Piatra Neamț, doctorul Denciu, a incercat sa salveze un pacient internat in momentul incendiului, iar acum ambii din in stare critica. Medicul va fi trimis cu o aeronava la Bucuresti in aceasta seara. Potrivit televiziunilor de stiri, medicul va fi trimis duminica…

- 10 persoane au murit in incendiul puternic din aceasta seara din Piatra Neamț, iar alte 6 sunt in stare grava, inclusiv medicul de garda al salonului ATI prezent in acele momente in spital! Aceasta va fi transferat in aceasta noapte la București cu un avion militar.

- Prim vicepreședintele PNL Rareș Bogdan acuza Partidul Social Democrat pentru modul in care a fost manageriat spitalul județean Piatra Neamț, unitate medicala aflata in subordinea Consiliului Județean condus de Ionel Arsene. „Corupția ucide!”, spune Rareș Bogdan. Pana la transmiterea acestei știri…

- Medicul ranit in incendiul de la ATI Piatra Neamț va fi transferat la București cu un avion militar. In noaptea de sambata spre duminica, el va fi dus cu o autospeciala SMURD la Iași de unde va fi luat de aeronava. Medicul va ajunge la Spitalul Floreasca. Medicul care a suferit numeroase arsuri…