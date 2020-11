Medicul Raluca Ioan, candidat la Senat pe listele PNL Vrancea, a declarat sambata, in cadrul unei conferinte de presa, ca va milita pentru a aduce medici specialisti tineri in orasele mici, inclusiv prin sustinerea acestora de catre comunitatile locale cu burse pe timpul liceului sau facultatii.

"Pandemia a scos la iveala racile sistemului sanitar. Anume, lipsa acuta de medici in anumite specialitati, lipsa resursei umane, in principal medici si asistenti bine pregatiti. Este important ca in fiecare regiune sa facem niste analize corecte vis-a-vis de ce anume avem nevoie, de cati medici,…