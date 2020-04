Profesorul Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie, a declarat la Digi24, ca un al doilea val de imbolnaviri cu coronavirus ar putea aparea in cursul sezonului rece. Rafila a explicat ca in sezonul rece virozele respiratorii se manifesta mai intens. "Al doilea val de imbolnaviri cred ca va veni in cursul sezonului rece, spre finalul toamnei, așa cum sunt toate virozele respiratorii care evolueaza mai intens in sezonul rece decat vara sau primavara. Probabil atunci vom avea un al doilea val de imbolnaviri", a spus Alexandru Rafila. Președintele Societații Romane de Microbiologie…