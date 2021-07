Medicul Radu Țincu: Campania de vaccinare este un eșec Campania de vaccinare anti-coronavirus din Romania a fost aspru criticata de medicul Radu Țincu. Campania de informare pentru vaccinarea anti-Covid in Romania nu a reușit sa convinga persoanele indecise, așa ca, din acest punct de vedere poate fi considerata un eșec, a declarat medicul la emisiunea la emisiunea „In fața ta” de la Digi24. Radu Tincu este medic de Terapie Intensiva-Toxicologie la Spitalul Floreasca din București. „In prima etapa nici nu știu daca era nevoie de o campanie atat de intensa de informare, era un procent de populație care in mod natural s-ar fi vaccinat. Cred ca tocmai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

