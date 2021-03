Medicul Radu Țincu este de acord cu Alexandru Rafila, care afirmase ca valul 3 al pandemiei se apropie de final. Ar mai dura aproximativ 45 de zile, conform specialistilor. „Al treilea val se poate incheia din doua motive. In primul rand pentru ca s-au introdus anumite masuri de restricție, masuri sanitare sporite care vor duce […] The post Medicul Radu Țincu are vesti bune, in pandemie. De ce valul 3 este aproape de final first appeared on Ziarul National .