Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, confirmat cu Covid-19, a fost transportat cu un elicopter la Centrul Medical Militar National Walter Reed pentru teste suplimentare. Trump a transmis un mesaj pe Twitter, in care a dat asigurari ca se simte bine. Presedintele SUA, Donald Trump,…

- Presedintele american Donald Trump, care a minimalizat mult timp pericolul reprezentat de noul coronavirus, a anuntat in noaptea de joi spre vineri ca a fost testat pozitiv cu covid-19, relateaza AFP, care prezinta ceea ce stie despre aceasta infectie, care bulverseaza campania prezidentiala in vederea…

- Presedintele american, Donald Trump, este ingrijit cu un tratament experimental impotriva COVID-19, anticorpi de sinteza, si are "moralul bun" chiar daca este obosit, a anuntat vineri medicul Casei Albe, noteaza AFP. "In aceasta dupa-amiaza, presedintele este inca obosit, dar are o moralul bun", a declarat…

- Intr-un comunicat emis in jurul aceleiasi ore, medicul presedintelui, Sean Conley, a declarat ca a primit confirmarea testelor pozitive joi seara. "Presedintele si prima Prima Doamna se simt amandoi bine in acest moment si intentioneaza sa ramana in Casa Alba pe perioada convalescentei", a…

- Donald Trump este bine și va ramane izolat la Casa Alba pentru moment, a declarat medicul președintelui american.Medicul președintelui a spus ca acesta este „bine”, dar nu a facut nicio precizare daca are simptome specifice virusului.

- Donald Trump nu poate bloca citatia procurorului democrat Cyrus Vance de a prezenta declaratiile sale fiscale din ultimii opt ani, a decis joi un judecator federal american. Este un nou esec al presedintelui american de a tine secreta situatia finantelor sale, motiv pentru care a inaintat un recurs…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca afirmatiile sale privind copiii si COVID -19, retrase cu o zi înainte de Facebook si Twitter, sunt ''perfecte'', relateaza AFP, citata de Agerpres. El a afirmat într-o emisiune radio a conservatorului Geraldo Rivera ca…

- Caracterul iesit din comun al lui Donald Trump si comportamentul sau revoltator “ameninta sanatatea lumii, siguranta economica si sistemul social” si au fost modelate de tatal sau sociopat, in timpul copilariei presedintelui SUA, se arata intr-o carte scrisa de nepoata liderului american, potrivit The…