Stiri pe aceeasi tema

- In acest context, medicii vin cu noi vești privind starea de sanatate a liderului american. Medicul presedintelui Donald Trump, Sean Conley, a informat in noaptea de sambata ca liderul american a facut progrese substantiale in recuperarea dupa infectarea cu noul coronavirus, continua sa nu aiba febra…

- Donald Trump și partenera sa au fost confirmați cu noul coronavirus, fiind internați in spital pentru a se trata corespunzator. Astfel, acum, medicul președintelui american vorbește despre starea actuala de sanatatea a pacientului.

- Medicul presedintelui Donald Trump, Sean Conley, a informat in noaptea de sambata ca liderul american a facut progrese substantiale in recuperarea dupa infectarea cu noul coronavirus, continua sa nu aiba febra si nu are nevoie de oxigen suplimentar, transmite duminica dpa citata de Agerpres. Presedintele…

- Medicul presedintelui Donald Trump, Sean Conley, a informat in noaptea de sambata ca liderul american a facut progrese substantiale in recuperarea dupa infectarea cu noul coronavirus, continua sa nu aiba febra si nu are nevoie de oxigen suplimentar, transmite duminica dpa . Presedintele Donald Trump…

- Medicul presedintelui Donald Trump, Sean Conley, a informat in noaptea de sambata ca liderul american a facut progrese substantiale in recuperarea dupa infectarea cu noul coronavirus, continua sa nu aiba febra si nu are nevoie de oxigen suplimentar, scrie Agerpres.

- Președintele american Donald Trump, diagnosticat cu Covid-19, nu primește în acest moment oxigen suplimentar și nu mai are febra de 24 de ore, a informat sâmbata medicul Casei Albe, Sean Conley, dând asigurari ca liderul SUA „se simte foarte bine”, relateaza AFP.Nivelul…

- Presedintele american, Donald Trump, este ingrijit cu un tratament experimental impotriva COVID-19, anticorpi de sinteza, si are "moralul bun" chiar daca este obosit, a anuntat vineri medicul Casei Albe, noteaza AFP. "In aceasta dupa-amiaza, presedintele este inca obosit, dar are o moralul bun", a declarat…

- Primele vești mai clare despre starea de sanatate a lui Donald Trump, testat pozitiv cu coronavirus, sunt neoficiale și vin de la New York Times, care spune ca președintele are simptome ușoare, asemanatoare unei raceli. Tot cotidianul american relateaza o marturie ce ar putea indica faptul ca președintele…