- Leopoldo Luque, medicul personal al lui Diego Armando Maradona este suspectat de omor prin imprudența. Familia celebrului fotbalist este cea care a lansat acuzațiile, iar poliția a facut deja percheziții la clinica și domiciliul doctorului.

- Duminica oamenii legii au descins la locuința medicului care l-a operat pe regretatul Diego Maradona. Percheziții au avut loc și la clinica medicului Leopoldo Luque. Leopoldo Luque a fost medicul personal al lui Diego Maradona. Perchezițiile au loc la puțina vreme dupa moartea regretatului fotbalist.…

- Milioane de suporteri din intreaga lume deplang, in aceasta seara, dispariția prematura a celui mai mare fotbalist din toate timpurile. Diego Armando Maradona, s-a stins la 60 ani, lasand in urma sa o cariera impresionanta, dar și multe scandaluri. S-a stins legenda Maradona Cel supranumit El Dios,…

- Medicul lui Diego Maradona susține ca duminica a fost cea mai buna zi de dupa operația la cap. „A parut foarte lucid și a trait intens remiza Gimnasiei”, spune Leopoldo Luque. Diego Maradona nu poate sta departe de fotbal. La cinci zile dupa operația pe creier de indepartare a cheagului subdural, starea…

- Legenda fotbalului argentinian Diego Maradona nu sufera de nicio complicatie neurologica si se recupereaza rapid dupa operatia pe creier, a declarat medicul fostului fotbalist, potrivit lefigaro.fr, potrivit news.ro."Tocmai l-am vazut, e treaz, cu o dispozitie foarte buna. Vindecarea ne uimeste,…

- Legenda argentiniana a fotbalului Diego Maradona a fost supus unei intervenții chirurgicale pe creier, care s-a incheiat cu succes, a spus medicul jucatorului, citat de BBC, scrie Mediafax.Caștigatorul Cupei Mondiale din 1986, in varsti de 60 de ani, a fost internat luni la clinica Ipensa…

- Diego Maradona are 60 de ani și in ultima vreme a intampinat probleme grave de sanatate. Legenda fotbalului va fi operat pe creier in urmatoarele ore. Medicii i-au descoperit un hematom subdural.

- Legenda fotbalului argentinian Diego Maradona va ramane cel putin inca o zi in spital deoarece se confrunta cu o anemie si cu o deshidratare moderata, scrie dpa, citandu-l pe medicul acestuia. ''Evolutia este buna, dar credem ca ar trebui sa mai ramana o zi'', a spus medicul Leopoldo…