Stiri pe aceeasi tema

- Medicul si cercetatorul Octavian Jurma a transmis, printr o postare pe pagina de Facebook, ca tulpina Omicron a coronavirusului SARS CoV 2 a debutat "in forta" saptamana trecuta.Acesta a mentionat ca a fost egalat recordul din valul 4 al pandemiei provocat de tulpina Delta, adaugand ca explozia de cazuri…

- "Ceea ce deja se vede este o crestere nu exponentiala deocamdata, dar este o crestere si se va vedea in intervalul urmator. Undeva din a doua jumatate a lunii ianuarie spre 1 februarie va fi o crestere clara. Ma astept ca lunile februarie, martie si aprilie sa fie lunile intr-adevar in care vom avea…

- "Ceea ce deja se vede este o crestere nu exponentiala deocamdata, dar este o crestere si se va vedea in intervalul urmator. Undeva din a doua jumatate a lunii ianuarie spre 1 februarie va fi o crestere clara. Ma astept ca lunile februarie, martie si aprilie sa fie lunile intr-adevar in care vom avea…

- Varianta Omicron ar putea provoca 10.000 de cazuri pe zi in mai puțin de 3 saptamani in Romania, sustine medicul Octavian Jurma: „cand toata lumea trage obloanele, noi le deschidem și apoi ne miram de dezastrul lasat de furtuna”. Medicul Octavian Jurma se teme ca varianta Omicron nu este chiar așa de…

- Varianta Omicron ar putea provoca 10.000 de cazuri pe zi in mai puțin de 3 saptamani in Romania, sustine medicul Octavian Jurma: „cand toata lumea trage obloanele, noi le deschidem și apoi ne miram de dezastrul lasat de furtuna”. Medicul Octavian Jurma se teme ca varianta Omicron nu este chiar așa de…

- Intrebat daca vom plati in ianuarie pentru aceste relaxari, cercetatorul Octavian Jurma a spus ca din pacate asa a fost si in vara, dar siguranta trebuie sa fie cuvantul de ordine in aplicarea acestor masuri de relaxare.„Din pacate asa a fost si in vara. Am platit un pret foarte aspru pentru relaxarile…

- Octavian Jurma avertizeaza ca in valul 5, care va lovi foarte curand și țara noastra, copiii vor fi afectați, cum au anunțat deja și epidemiologii din toata lumea. Tinerii vor fi infectați, chiar daca ei sunt mai puțin vulnerabili in fața COVID-19.Acesta spune ca este „un profil spre care ne așteptam,…

- Ne așteapta vremuri crunte in privința numarului de cazuri de infectari de COVID-19, anunța medicul epidemiolog Octavian Jurma. Acesta a analizat evoluția pandemiei in ultimele patru saptamani și a ajuns la concluzia ca in urmatoarele 14 zile aproximativ un milion de romani se vor infecta și 10.000…