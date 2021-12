Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Octavian Jurma afirma, joi seara, ca Omicron va fi dominanta in Romania inainte de finalul anului, fiind deja in valul cinci al pandemiei. Medicul afirma ca masurile individuale de protectie sunt foarte importante, mai ales n contextul in care autoritatile nu iau decisii ferme. ”Pentru prima…

- Experti in sanatate publica din Norvegia si Danemarca au anuntat ca proiectiile privind raspandirea Omicron arata ca noua tulpina va deveni dominanta „in cateva zile" in cele doua state nordice. Iar in restul tarilor europene, scenariul se va repeta rapid. Oamenii de stiinta nu au inca date privind…

- Doctorul Adrian Marinescu a vorbit despre tulpina Omicron și despre ce impact va avea va in valul cinci al pandemiei din Romania. Momentan, aceasta tulpina are peste 30 de mutații și nimeni nu știe cat de periculoasa este, de fapt. Totuși, experții din Statele Unite spun ca varianta Delta este cea de…

- Noua tulpina a virusului SARS-CoV-2, care a ajuns și in Romania, a declanșat o mulțime de reacții și ipoteze din partea medicilor. Astfel ca, varianta Omicron ar putea provoca un val de infectari in randul copiilor și tinerilor din Romania, potrivit medicului Octavian Jurma.

- Șeful DSU: Valul 5, dupa sarbatori. Noile masuri, anunțate pentru saptamana viitoare Șeful DSU, Raed Arafat, considera ca valul 5 al pandemiei se va manifesta in Romania cel mai probabil imediat dupa sarbatori, din ianuarie. In opinia sa, va fi cel puțin unul „amestecat”, respectiv tulpina noua Omicron…

- „Este certitudinea ca vom avea cazuri cu infecția cu aceasta tulpina Omicron, fie din import acum cand au venit aceste curse din Africa de Sud, fie din import din continentul european unde deja observam intinderea ca intr-o pata de ulei la nivelul aproape a intregului continent.Ma aștept deja sa avem…

- Ministrul Sanatații a vorbit, joi dimineața, despre situația Covid-19 actuala, avand in vedere riscul ca tulpina Omicron sa fie deja existenta in Romania. Alexandru Rafila trage un semnal de alarma privind rata mica de vaccinare a categoriilor de persoane vulnerabile, cat și o posibila aglomerare a…

- Epidemiologul timișorean Octavian Jurma afirma ca valul 4-Delta ne-a lovit ca un tsunami, iar daca infectiozitatea noii tulpini – B.1.1.529 – se confirma, valul 5-Omicron ne va lovi ca un trasnet. „Vaccinati-va, mai ales daca ati trecut prin boala. Faceti-va boosterul, e un privilegiu ca e liber”, a…