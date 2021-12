Stiri pe aceeasi tema

- Octavian Jurma, cercetator, a comentat primul caz de Omicron de transmitere comunitara depistat la o femeie care nu a calatorit in afara tarii. Acesta spune ca odata format acest fenomen de transmitere cazurile se pot dubla de la o saptamana la alta. In total, pe teritoriul tarii noastre au fost depistate…

- Ministerul Sanatații a anunțat, miercuri, ca a fost confirmat al unsprezecelea caz de infectare cu Omicron a virusului Sars-Cov-2 in Romania, fiind vorba despre o femeie din București, fara istoric de calatorie in afara țarii. Femeia, de 31 de ani, este asistenta medicala intr-un spital de boli infecțioase…

- O situație ajunsa, joi, in atenția opiniei publice, dar și a oamenilor legii vizeaza un incident ce a avut loc in București. Mai precis in sectorul 3 al Capitalei. S-a aflat ca o femeie a ajuns in grija cadrelor medicale, fiind transportata la un spital din București, dupa ce s-ar fi simțit rau, odata…

- 196 de noi cazuri COVID-19 la Iasi. Coborare brusca a numarului de cazuri, dar asta in conditiile in care, duminica, testarea s-a facut la jumatate, cantitativ, fata de cat se face in mijlocul saptamanii. Chiar si asa, in continuare, sectiile ATI sunt pline pana la refuz, si la fel cele cu suport de…

- Directorul medical al Institutului de Boli Infectioase ”Matei Bals” din Capitala, medicul Adrian Marinescu, atrage atenția asupra unui fenomen observat in randul pacienților infectați cu coronavirus. Cand ajung sa aiba o concentrație scazuta de oxigen, unii dintre ei incep sa foloseasca acasa concentratoare…

- Fostul edil al Capitalei acuza ca, la un an de la alegerile locale, cand cei care au caștigat le-au promis locuitorilor investiții și un trai mai bun, Bucureștiul a decazut. Liderul PSD a lansat o noua teorie: ...

- Explozie a numarului de cazuri de COVID-19 in Capitala, la o zi de la Congresul PNL. 2.559 de cazuri au fost raportate, luni, in Capitala. Și asta dupa ce Direcția de Sanatate Publica (DSP) București a alocat in ultima zi circa 1.400 de cazuri care erau nealocate. Din cele 5.655 de cazuri de COVID-19…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, acuza pe pagina sa de Facebook autoritațile ca au masluit statisticile privind numarul infectarilor in Capitala pentru a permite desfașurarea...