- Cum in ultima vreme se discuta frecvent și in Romania despre noua varianta a SARS-CoV-2, denumita Omicron, președintele Comisiei pentru sanatate din Senat, profesorul Adrian Streinu- Cercel a facut precizari importante. Medicul a vorbit recent la Antena 3 despre aceasta tulpina Omicron. Și despre semne…

- Ministerul Sanatații a anunțat luni ca rezultatele parțiale ale secvențierii tulpinii de la sportivul din Maramureș arata ca „este foarte prrobabil” ca acesta sa fie infectat cu Omicron. „In urma rezultatelor parțiale ale secvențierii tulpinii provenind de la sportivul din județul Maramureș, este foarte…

- Ministrul Sanatații a vorbit, joi dimineața, despre situația Covid-19 actuala, avand in vedere riscul ca tulpina Omicron sa fie deja existenta in Romania. Alexandru Rafila trage un semnal de alarma privind rata mica de vaccinare a categoriilor de persoane vulnerabile, cat și o posibila aglomerare a…

- Un jucator al echipei de rugby Știința Baia Mare, sosit in Romania din Africa de Sud, a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS-COV-2. Ulterior, inca doua persoane au fost confirmate ca fiind infectate, dupa ce au efectuat testele PCR, transmite noi.md cu referire la realitatea. Inițial, era vorba de…

- Vești proaste pentru Romania, dupa ce trei sportivi repatriați din Africa, marți, au fost testați pozitiv cu Covid-19. Potrivit ultimelor informații, jucatorii de la CSM Știința Baia Mare au fost plasați in carantina, fiindu-le recoltate probe pentru cercetari și secvențiere, urmand a aștepta rezultatul…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anuntat miercuri, 1 decembrie, ca au fost inregistrate 70 de cazuri de infectare cu tulpina Omicron in Europa, iar noua tulpina va ajunge si in Romania, informeaza Mediafax."Exista in 11 state UE si sunt 70 de cazuri inregistrate la nivelul regiunii Europa a…

- O problema reala ar putea fi data de capacitatea testelor rapide de a depista tulpina si de a indica faptul ca o persoana este pozitiva sau nu. Pana in acest moment, se stie doar ca testele PCR pot depista tulpina Omicron.In ceea ce priveste secventierile in vederea identificarii tulpinii Omicron, in…

- Ministrul Sanatații Alexandru Rafila a anunțat, vineri seara, la un post TV, ca la biroul OMS din Romania a fost primita informarea privind pericolul noii variante sud-africane, denumite astazi Omicron, ce a fost declarata, de OMS, „varianta preocupanta”. Alexandru Rafila, medic specialist Microbiolog…