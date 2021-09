Medicul Monica Pop: „Vaccinații, un pericol pentru nevaccinați” Valul al patrulea al pandemiei risca sa fie și mai agresiv decat cel anterior. Medicii avertizeaza ca spitalele vor fi, din nou, suprasolicitate atunci cand numarul infectarilor cu varianta Delta va creste. In ATI au ajuns deja primii pacienți infectați cu varianta Delta, iar mulți bolnavi cronici sunt in continuare nevaccinați. Aceștia din urma sunt […] The post Medicul Monica Pop: „Vaccinații, un pericol pentru nevaccinați” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita, a declarat, marti, ca Romania se afla in valul patru al pandemiei, iar varianta Delta a virusului este pe cale sa devina dominanta. "Este clar ca suntem in momentul de…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, afirma ca trendul crescator privind infectiile cu SARS-CoV-2 este de natura a ingrijora, el atragand atentia asupra faptului ca exista date conform carora tinerii sunt mai afectati de varianta Delta a virusului si aratand ca in Romania…

- Valul al patrulea al pandemiei risca sa fie și mai agresiv decat cel anterior. Medicii avertizeaza ca spitalele vor fi, din nou, suprasolicitate atunci cand numarul infectarilor cu cu varianta Delta va creste. In ATI au ajuns deja primii pacienți infectați cu varianta Delta, iar mulți bolnavi cronici…

- Tinerii NEVACCINAȚI, principalii loviți de varianta Delta coronavirus„Trebuie sa ne uitam la faptul ca nu am reușit sa ajungem la un prag de imunizare colectiva de peste 70-80% a populației. Acest lucru determina o populație vulnerabila la imbolnavire și aceasta varianta Delta este mult mai transmisibila,…

- Șeful CNCAV a anunțat, marți, ca din ce in ce mai multe centre de vaccinare se inchid dupa ce numarul celor care doresc sa se imunizeze a scazut, insa a avertizat ca „se poate reveni foarte rapid la structura inițiala a centrelor de vaccinare fixe in momentul in care cererea pentru vaccinare va crește”.Valeriu…

- Optimismul privind oprirea pandemiei a primit o lovitura puternica prin aparitia noii tulpini Delta. Expertii sustin ca noile mutatii ale virusului l-ar putea face si mai puternic. Copiii intre cinci și 12 ani si adultii sub 50 de ani au un risc de 2,5 ori mai mare de a se infecta cu Delta, scrie digi24.ro…

- Specialistul atrage atenția ca și persoanele vaccinate pot transmite coronavirusul și ca, din datele existente, varianta Delta a coronaviruslui necesita mai multa asistența medicala in randul pacienților nevaccinați decat celelalte variante.„Valul 4 devine o certitudine in foarte multe state care nu…

- Medicul Beatrice Mahler, șefa Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta din București, avertizeaza ca, daca vom fi loviți de un val patru al pendemiei, situația va fi dificila in localitațile unde rata de vaccinare este scazuta. Ea atrage atenția ca și persoanele vaccinate pot transmite coronavirusul…