- Monica Pop a precizat pe Facebook ca oamenii trebuie sa stie care sunt contraindicatiile vaccinului, care sunt efectele adverse si daca cei care au avut boala mai au nevoie de imunizare. „CORECT INFORMATI?! PROSPECTUL? OAMENII TREBUIE SA ȘTIE: 1. Care sunt CONTRAINDICATIILE acestui…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu anunta luni, intr-o postare pe Facebook, ca a fost diagnosticat cu COVID-19. ”Masca va poate proteja. Am respectat regulile, dar acest virus nu ”iarta””, a precizat el. Executivul a transmis ca membrii Cabinetului nu se incadreaza in definitia contactilor directi,…

- Secretarul general adjunct al Guvernului, Costel Barbu, a anunțat, intr-un mesaj pe Facebook, ca este infectat cu coronavirus. El a intrat in izolare și susține ca nu a avut contact cu colegii din Guvern. „Va anunț pe aceasta cale ca incepand de luni ma aflu in izolare. Am avut simptome ușoare de raceala…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca Italia a revizuit condițiile de intrare in țara in contextul evoluției pandemiei de Covid-19, iar pentru cetațenii romani au fost adaugate cateva excepții de la perioada de carantinare, impusa la intrarea in țara. Potrivit unui comunicat al MAE, noile masuri…

- Mihai Chirica a anunțat ca s-a infectat cu COVID-19, dupa ce mai mulți angajați ai primariei au fost depistați pozitiv. Intr-un mesaj postat pe Facebook, primarul reales al Iașiului pe liste PNL spune ca s-a izolat și a delegat atribuțiile viceprimarului. Chirica a spus ca se va intoarce la munca atunci…

- Oamenii de știința de la Universitatea Adelaide din Australia dreseaza caini pentru a detecta Covid-19 in transpirația oamenilor, chiar inainte ca aceștia sa manifeste simplome simptome. Un proiect pilot in care sunt implicați 4 caini de urma pe aeroportul din Helsinki a indicat faptul ca cainii pot…

- Aproximativ trei sferturi din populația globului ar fi dispusa sa se vaccineze anti-coronavirus, daca ar aparea un astfel de vaccin, potrivit unui sondaj realizat de Ipsos pentru Forumul Economic Mondial. Institutul a chestionat aproape 20.000 de persoane din 27 de tari transmite Digi24. Dar experți…