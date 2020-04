Medicul Mircea Beuran, trimis în JUDECATĂ pentru luare de mită Mircea Beuran a fost trimis in judecata, miercuri, de procurorii DNA, in dosarul in care este cercetat sub control judiciar dupa ce ar fi primit de la un medic bani si bunuri in valoare de peste 10.000 de euro entru a scoate la concurs un post de asistent universitar in specialitatea chirurgie... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anunț de ultima ora in plina situație de criza. Medicul Mircea Beuran a fost trimis in judecata de procurorii DNA, fiind acuzat ca a luat mita de 10.000 de euro pentru a organiza un concurs pentru un post de asistent universitar pe perioada determinata. Dosarul va fi judecat de magistrații Tribunalului…

- Medicul Mircea Beuran a fost trimis in judecata de procurorii DNA. Acesta este acuzat ca a primit mita 10.000 de euro pentru a scoate la concurs un post de asistent universitar pe perioada determinata. Dosarul va...

- Mircea Beuran, fostul presedinte al Senatului Universitatii de Medicina si Farmacie din Bucuresti, a fost trimis in judecata, miercuri, de procurorii DNA pentru ca ar fi primit de la un medic bani si bunuri in valoare de peste 10.000 de euro in legatura cu indeplinirea unor acte ce intrau in indatoririle…

- Mircea Beuran, fostul sef al catedrei de Chirurgie Generala in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti, a fost trimis in judecata de catre Directia Nationala Anticoruptie sub acuzatia de luare de mita

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 94 din 13 februarie 2020, Biroul de Informare si relatii Publice este abilitat sa transmita urmatoarele: Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatului…

- Procurorii DNA l-au reținut joi seara pe Mircea Beuran, medic chirurg la Spitalul Floreasca, pe care il acuza de luare de mita. Anchetatorii susțin ca medicul a luat mita de la un medic de 10.000 de euro, ca sa il ajute sa obțina un post de asistent universitar la UMF București. Denunțul a fost facut…

- Dosarul "Fabrica de diplome falseldquo;, cauza instrumentata de Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta, unde aproximativ 40 de inculpati sunt acuzati de luare de mita, instigare la luare de mita, dare de mita, instigare la dare de mita, trafic de influenta, fals intelectual, instigare la fals intelectual…