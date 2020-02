DRDP Constanta. Accident pe DN 21. Un tir a intrat in sant

Un accident rutier a avut loc in aceasta noapte, in zona municipiului Slobozia, judetul Ialomita, pe DN 21, aflat in raza de competenta a DRDP Constanta.Acolo, un tir a intrat intr un sant, probabil din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de drum.DN21 leaga Braila de Calarasi, traversand… [citeste mai departe]