- Deputatul Emanuel Ungureanu, cel care a adus in atentia opiniei publice cazul femeii care a murit dupa ce a ars pe masa de operatie la Spitalul Floreasca, afirma ca medicul Mircea Beuran isi facuse un obicei din a parafa documentele medicale ale pacientilor, ca si cand ar fi efectuat el operatiile,…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu cere demiterea sefului Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate (ANMCS), Vasile Cepoi, precum si a directorului Directiei de Sanatate Publica (DSP)...

- Ministerul Sanatații a decis, luni, sa il demita pe medicul Mircea Beuran din funcția de șef al Secției de Chirurgie din Spitalul Floreasca. Decizia vine ca urmare a anchetei efectuata de conducerea Spitalului Clinic de Urgența București in cazul femeii care a luat foc in timpul unei intervenții chirurgicale…

- O femeie a ars ca o torța pe masa de operație și Spitalul de Urgența Floreasca nu a anunțat nici Ministerul Sanatații, nici Direcția de Sanatate Publica. S-a intamplat pe 22 decembrie, dar cazul a fost dezvaluit de deputatul Emanuel Ungureanu, pe 28 decembrie. Medicul Mircea Beuran, care a operat-o…

- Medicul Mircea Beuran, cel care a finalizat intervenția chirurgicala in cazul femeii care a luat foc in sala de operație, afirma ca pacienta „nu a rezistat biologic ca sa poata sa depașeasca tot efortul medical care s-a facut”. „In intervalul 19.50-20.00, am primit acest semnal ca pacienta a decedat.…

- Doctorul Mircea Beuran, cel care a finalizat operația femeiicare a fost arsa pe masa de operație din Spitalul Floreasca, spune ca a maiavut un caz de pacient cu arsuri. Intr-o intervenție telefonica la Digi 24, medicul MirceaBeuran a explicat ca sunt cunoscute cazuri de combustie pe masa de operație…

- Medicul Mircea Beuran a explicat sambata seara, la Antena 3, incidentul in urma caruia o pacienta operata la Spitalul Floreasca a suferit arsuri, spunand ca nu era in sala de operatii in momentul producerii incidentului.

- Premierul Ludovic Orban explica decizia Guvernului de a modifica lista spitalelor in care se poate face rezidentiat, aratand ca din cauza faptului ca doar in unele spitale se putea face rezidentiatul s-a ajuns ca un medic sa aiba peste 130 de stagiari, tinerii absolventi neavand posibilitatea de…