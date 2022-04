Stiri pe aceeasi tema

Se trage un puternic semnal de alarma! Un avertisment serios a fost lansat de un veteran al Armatei Romaniei, care a activat pe teatrele de operații din Kosovo și Afganistan.

Premierul polonez Mateusz Morawiecki a declarat joi ca el crede ca trupele rusești vor urmari sa cucereasca o treime din teritoriul Ucrainei „cat de curand".

Președintele Zelensky și-a folosit mesajul video in direct catre parlamentul japonez pentru a avertiza asupra pericolelor cu care se confrunta țara sa din cauza atacurilor rusești asupra centralelor nucleare și și-a exprimat ingrijorarea cu privire la gestionarea locul accidentului de la Cernobil.

Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Adriana Pistol a afirmat, marti, ca se observa o crestere a numarului de cazuri de COVID, iar acest lucru poate fi observat si la internarile in unitatile medicale. Ea a mentionat ca numarul de decese la pacientii cu COVID este in scadere.

Toate națiunile ar trebui sa declare ca armele nucleare trebuie distruse, spune intr-un interviu pentru BBC fostul președinte al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, in contextul razboiului ruso-ucrainean.

Fondul Monetar International (FMI) a avertizat sambata cu privire la un „impact serios" asupra economiei mondiale cauzat de razboiul din Ucraina.

Președintele Senatului și al PNL, Florin Cițu, trage un semnal de alarma și arata ca Romania s-a imprumutat la o dobanda de 6,09%, cea mai mare dobanda din 2013 și pana astazi.

Majoritatea spitalelor din Ucraina ar putea ramane fara oxigen in 24 de ore, avertizeaza Organizația Mondiala a Sanatații.