- Masca ar putea deveni curand obligatorie pe strada și in Romania, daca ritmul infectarilor se va menține crescut, a declarat ieri seara, la Digi 24, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența. Raed Arafat a relatat și o experiența personala, pentru a arata cum reacționeaza atunci cand se intalnește…

- Purtarea mastii este acum obligatorie in Romania si in aer liber, numai in zone aglomerate, in anumite intervale de timp. Masca devine OBLIGATORIE in Centrul Vechi al Capitalei, dar si pe strada, in piete, gari si in statiile de transport in comun De asemenea, in anumite județe cu rate de…

- Un alt județ din Romania a luat hotararea ca purtarea maștii sa devina obligatorie in jurul unitaților de invațamant. Aceeași regula este impusa, incepand de luni, și in județul Galați. „Incepand cu data de 6 octombrie 2020, se instituie obligativitatea purtarii maștii de protecție pe o raza de 100…

- Medicul Dorel Sandesc, presedintele Asociației de Anestezie și Terapie Intensiva, indeamna la respectarea regulilor de protecție impotriva infectarii cu COVID-19, precizand ca purtarea maștii de protecție poate feri o persoana de a face o forma grava a bolii. Dorel Sandesc, despre purtarea…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Brasov a decis, miercuri, ca purtarea mastii de protectie sa fie obligatorie, din 1 august, in piete si targuri, precum si pe arterele pietonale intens circulate ale localitatilor din judet, transmite Agerpres.Romania se confrunta cu o crestere ingrijoratoare…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Brașov a decis sa instituie obligativitatea purtarii maștii de protecție pentru toate persoanele prezente in piețele agroalimentare, permanente sau temporare, inchise sau deschise, precum și in spațiile de tipul targurilor de animale sau de produse tradiționale,…

- Masca va fi obligatorie, incepand de joi, in toate spațiile publice deschise din Dambovița, care devine al doilea județ din Romania, dupa Argeș, care impune aceasta regula. „Este un județ roșu, cu foarte multe contaminari”, afirma prefectul Aurelian Popa. „Este un județ roșu, cu foarte multe contaminari”,…

- Una dintre masurile impuse de autoritatile judetene dupa cresterea numarului de infectii cu SARS-CoV-2 si pentru a evita carantinarea orasului este purtarea obligatorie a maștii pe strada. Astfel, purtarea mastii devine obligatorie pe strazile din Iasi. Alte reguli care amintesc starea de urgenta sunt…