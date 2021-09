Medicul Marinescu preconizează sfârșitul pandemiei! Nu mai avem mult de așteptat Directorul medical al Institutului Matei Balș din Capitala, doctorul Adrian Marinescu, a vorbit duminica despre sfarsitul pandemiei. Specialistul in boli infectioase spune ca iarna aceasta ar fi sfarsitul pandemiei COVID-19. Intrebat la postul de televiziune Antena3 cat va mai dura aceasta situatie medicala, medicul a raspuns: “Eu cred ca sezonul rece care urmeaza e cam ultima strigare, in sensul ca dispare cu totul. Dar e un moment greu pentru noi toti (…). Eu sunt optimtist si nici nu cred ca as putea gandi altfel, pe principiul ca ce vrei sa faci reusesti pana la urma. Poate iti ia mai mult… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

