Medicul MARINESCU, ipoteze despre cauzele izbucnirii INCENDIULUI de la Piatra Neamț Medicul infecționist Adrian Marinescu, de la Institutul Matei Balș, spune ca in ceea ce privește secțiile de terapie intensiva care se ocupa de pacienții cu SARS-CoV-2, lucrurile sunt complicate, pentru ca aparatele lucreaza la capacitate maxima și nu sunt calibrate pentru debite atat de mari. Zona crepusculara DAMBOVIȚA! A fost interzis și programul de guvernare USR PLUS „Cand vorbim de sectiile de terapie intensiva care se ocupa de pacientii cu infectii sars cov 2, lucrurile sunt mai mult decat complicate. Se lucreaza la capacitate maxima, medicii trateaza pacienti cu forme critice, cu o… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medicul infecționist Adrian Marinescu, de la Institutul Matei Balș, spune ca in ceea ce privește secțiile de terapie intensiva care se ocupa de pacienții cu SARS-CoV-2, lucrurile sunt complicate, pentru ca aparatele lucreaza la capacitate maxima și nu sunt calibrate pentru debite atat de mari.…

- Medicul Diana Cimpoesu a precizat ca aceasta hemoragie este destul de probabil sa fi fost cauzata de tratamentul cu anticoagulat pe care il lua actrita de ceva vreme pentru a trata o afectiune cardiovasculara. „Pacienta a fost adusa in urgenta de la spitalul Piatra Neamt cu ambulanta, in unitatea primiri…

- In spitalele din Capitala nu mai este niciun pat liber in secțiile de terapie intensiva pentru bolnavii de COVID-19. Informația a fost comunicata șeful adjunct al Direcției Asistența sociala și sanatate, Boris Gilca, in cadrul ședinței municipale.

- Premierul Ludovic Orban a declarat, sambata, la Timișoara, ca Guvernul are un plan de creștere a capacitații de tratare a pacienților cu COVID-19, atat in secțiile obișnuite, cat și in cele de terapie intensiva.„Avem un plan de creștere a capacitații de tratare atat in secțiile obișnuite,…

- Paturile de terapie intensiva din cadrul Spitalului Mobil de la Letcani inaugurat vineri nu pot fi utilizate, din cauza unei defectiuni grave a statiei de oxigen care face imposibila deschiderea acestei sectii. Anuntul a fost facut de primarul Iasiului, Mihai Chirica, edilul afirmand ca pentru tratarea…

- Primii pacienți infectați cu COVID-19 au fost transferați vineri la spitalul modular amplasat langa Iași, in comuna Lețcani. Noua unitate medicala s-a transformat intr-o secție externa a Spitalului de Boli Infecțioase Iași, relateaza Ziarul de Iași.Complexul functioneaza cu 30 de paturi pentru bolnavii…

- Sunt peste 460 de pacienți COVID in secțiile de terapie intensiva. Iar medicii se așteapta ca numarul lor sa creasca, pe masura ce se vor inregistra tot mai multe infectari cu noul coronavirus. Situația din spitale risca sa devina critica. „Pacient in Romania” va arata ce se intampla in secțiile ATI…

- Federatia Romana de Lupte a lansat un apel, joi, in social media, pentru gasirea unui donator de plasma pentru antrenorul emerit Artene Dumitru, care a fost testat pozitiv cu coronavirus si este internat la terapie intensiva la Piatra Neamt.Citește și: Rusia anunța un NOU vaccin impotriva Covid-19.…