- Numarul cazurilor noi de coronavirus a fost luni sub 1.000. Au fost 779 de imbolnaviri in 24 de ore, dar numarul testelor efectuate ... The post Exista o soluție simpla prin care, in doua saptamani, sa avem o imbunatațire a crizei sanitare. Medic: S-a vazut peste tot in lume appeared first on Renasterea…

- Medicul Adrian Marinescu a spus, aseara. la Digi24 ca exista o soluție simpla prin care, in doua saptamani, sa avem o imbunatațire a crizei sanitare. Conform medicului Adrian Marinescu, masca e cea mai importanta pentru ca „e un lucru practic”: „Daca ne gandim la celelalte masuri, poate ca distanțarea…

- Numarul cazurilor noi de coronavirus a fost luni sub 1.000. Au fost 779 de imbolnaviri in 24 de ore, dar numarul testelor efectuate a fost foarte mic - puțin peste 6.600. Așa ca rata de infectare ramane totuși ridicata - peste 11%. A crescut numarul persoanelor aflate in stare grava la ATI. Un nou record…

- ”Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a semnat, astazi, primele 10 contracte pentru finantarea din fonduri europene a cheltuielilor spitalelor Covid-19. Contractele semnate, in valoare totala de 205,1 milioane lei, sunt finantate in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, prin intermediul…

- Ziarul Unirea Orban: „Sincer va spun ca nu avem posibilitatea sa dublam alocatiile”. Ce soluție are premierul Orban: „Sincer va spun ca nu avem posibilitatea sa dublam alocatiile”. Ce soluție are premierul Premierul Ludovic Orban a dat asigurari sambata ca problema alocatiilor va fi solutionata in doua…

- Institutul Național de Statistica vede ”Miscarea naturala a populatiei in luna mai 2020, sub spectrul crizei sanitare”, așa cum iși intituleaza instituția cel mai recent comunicat de presa pe aceasta tema.

- Efectele crizei sanitare asupra fenomenelor demografice incep sa devina mai vizibile, prin scaderi usor mai pronuntate fata de anul precedent in cazul natalitatii si printr-un trend usor crescator in cazul deceselor, la nivelul lunii aprilie, informeaza INS.