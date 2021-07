Stiri pe aceeasi tema

- Pfizer/BioNTech au anunțat ca vor cere in urmatoarele saptamani autorizarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID. Solicitarea va fi facuta in primul rand catre autoritațile din Statele Unite și Europa și urmarește sa ofere o protecție sporita persoanelor care au primit deja primele doua doze.…

- Compania Pfizer a anunțat ca efectueaza in prezent un studiu de evaluare a sigurantei unei a treia doze de vaccin anti-Covid, care ar putea sa fie eficienta impotriva variantei Delta, tulpina ce se transmite de doua ori mai rapid.

- "Daca este vara, vorbim de țanțari, capușe și nu numai. Situația e știuta, se intampla de ani și ani de zile. In plan individual, e clar ca avem lucruri de facut. Cand mergem la iarba verde, in parc, la padure sau chiar in propria curte, trebuie sa fim atenți, mai ales la copii mici, sa observam daca…

- Din totalul persoanelor vaccinate in ultimele 24 de ore, 11.367 au primit prima doza, iar 14.719, a doua. Pana in prezent, conform CNCAV, au fost administrate 8.806.645 de doze (incepand cu 27 decembrie 2020) unui numar de 4.661.527 de persoane. Din total, 250.717 persoane au fost vaccinate cu o doza,…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a vorbit marți seara la Romania Tv despre vaccinarea anti-Covid, explicand ca nimeni nu trebuie sa fie un instrument pentru promovarea vaccinarii. „Sunt oameni care nu pot sa se vaccineze. Eu am de la medic. Nu pot sa ma vaccinez din cauza alergiei pe care o…