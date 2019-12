Medicul lui Michael Schumacher, declarații în premieră Medicul lui Michael Schumacher a vorbit pentru prima data despre starea reala de sanatate a fostului campion de Formula 1. Jean-Francois Payen a lasat sa se ințeleaga ca starea lui Michael , in varsta de 50 de ani, se imbunatațește și exista mari șanse ca acesta sa iși revina. „Schumacher se afla inca sub tratament, unul care poate dura pana la trei ani. Este un plan intre un an și trei ani pentru regenerare”, a declarat Payen. „Il vizitez constant și stau de vorba cu familia lui despre progresul pe care il face. Soția lui a știut imediat severitatea situației și drumul lung care ii așteapta.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

