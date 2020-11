Stiri pe aceeasi tema

- Duminica oamenii legii au descins la locuința medicului care l-a operat pe regretatul Diego Maradona. Percheziții au avut loc și la clinica medicului Leopoldo Luque. Leopoldo Luque a fost medicul personal al lui Diego Maradona. Perchezițiile au loc la puțina vreme dupa moartea regretatului fotbalist.…

- Intr-un auto-interviu pe care l-a facut in urma cu mai mulți ani, Maradona a vorbit despre propria inmormantare, ce și-ar dori sa scrie pe piatra sa funerara, dar și ce inseamna o moarte liniștita pentru el. Fostul fotbalist se intreba in timpul interviului realizat in emisiunea „La noche del 10” ce…

- Diego Maradona, unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria fotbalului, s-a stins astazi din viața, la 60 de ani. Leo Messi, fostul elev al lui El Pibe de Oro de la naționala Argentinei, a redactat un mesaj de adio. Potrivit publicației Clarin, cel mai important ziar din Argentina, Maradona, aflat…

- ​Într-un ultim interviu acordat cotidianului Clarin, Diego Armando Maradona a afirmat ca a fost si este fericit si ca fotbalul i-a oferit mai mult decât si-a imaginat."Am fost si sunt foarte fericit. Fotbalul mi-a dat totul, mai mult decât mi-am putut imagina. Daca nu…

- Diego Maradona, unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria fotbalului, s-a stins astazi din viața, la 60 de ani. Gica Popescu compara dispariția lui Maradona cu cele ale lui Nicolae Dobrin și Ilie Balaci. Potrivit publicației Clarin, cel mai important ziar din Argentina, Maradona, aflat in locuința…

- Diego Maradona, unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria fotbalului, s-a stins astazi din viața, la 60 de ani. Potrivit publicației Clarin, cel mai important ziar din Argentina, Maradona, aflat in locuința lui din Tigre, a suferit un stop cardiorespirator;Infomația tragica a fost confirmata…

- Diego Maradona, unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria fotbalului, s-a stins astazi din viața, la 60 de ani. Potrivit publicației Clarin, cel mai important ziar din Argentina, Maradona, aflat in locuința lui din Tigre, a suferit un stop cardiorespirator;Presa locala anunța ca infomația tragica…

- Gica Hagi, cel supranumit "Maradona din Carpați" pentru stilul sau care semana atat de mult cu starul argentinian, a fost șocat cand a aflat ca s-a stins Diego. Potrivit publicației Clarin, cel mai important ziar din Argentina, Maradona, aflat in locuința lui din Tigre, a suferit un stop cardiorespirator;Presa…