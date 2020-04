Stiri pe aceeasi tema

- ALERTA… Soțul doctoriției șef de clinica din Barlad, depistata cu Covid-19, a fost și el testat acum doua zile, iar rezultatul a fost pozitiv. Acesta a fost și el internat la secția de boli infecțioase de la spitalul barladean. Crește semnificativ numarul de persoane depistate cu Covid-19, internate…

- Gigi Becali a declarat ca jucatorii vor fi testasi la clinica sa, apoi vor intra in cantonament. "Nu face Vintila planul, planul il fac eu cand incepe. FCSB va incepe de saptamana care vine. Vom face la clinica la mine toate testele si intra toata lumea in cantonament in Saptamana Mare ca…

- Leonardo DiCaprio, Laurene Powell Jobs si Oprah Winfrey au facut joi donatii de milioane de dolari pentru America's Food Fund, care ii va sprijini pe cei mai afectati de criza sanitara provocata de Covid-19.

- Statele Unite au devenit, in ultima saptamana, epicentrul pandemiei de coronavirus, inregistrand, in acest moment, peste 160 de cazuri confirmate de infectare și peste 3000 de decese, scrie CNN.

- Insulele Cayman sunt in aceasta situație, dupa ce un italian de 68 de ani, coborat de pe un vas de croaziera, a decedat intr-un spital din Caraibe.Au fost cel puțin trei țari in care primul bolnav de coronavirus a decedat. In acest moment, la nivel global, o singura țara e in aceasta postura: Insulele…

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a anuntat ca FIFA va dona 10 milioane de dolari Organizatiei Mondiale a Sanatatii pentru a lupta împotriva coronavirusului, informeaza marca.com, potrivit News.ro."Multumita situatiei ei financiare solide, FIFA este în pozitia de a propune…

- OECD: Epidemia de coronavirus va arunca economia mondiala in cea mai severa scadere de la criza financiara globala. China va avea cel mai mic avans din ultimii 30 de ani Epidemia de coronavirus (Covid-19) va arunca economia mondiala in cea mai severa scadere a activitatii economice de la criza financiara…

- S-au intamplat destule lucruri in week-end-ul pe care tocmai l-am parasit, dar parca nimic n-a mai contat in momentul in care vestea morții lui Kobe Bryant s-a raspandit peste tot in lume. A disparut dintre noi un sportiv exemplar, un idol și un perfect catalizator de iluzii, caci el a fost, pesemne,…