Stiri pe aceeasi tema

- Noi detalii in cazul crimei de la Iași, care a indoliat o țara intreaga. Potrivit primelor informații emise de catre oamenii legii, Ahmed Sami El Bourkadi, presupusul autor al dublei crime de la Iasi, va fi adus in Romania pe 21 decembrie. Masacrul a avut loc in vila de pe strada Moara de Vant din Iași.

- Valeriu Gheorghița, șeful campaniei de vaccinare, a anunțat, joi, intr-o conferința de presa ca vaccinarea copiilor din grupa de varsta 5-11 ani va incepe in Romania, cel mai probabil, in a doua jumatate a lunii ianuarie. Medicul militar a mai spus ca parinții trebuie sa completeze și un formular prin…

- Un barbat din judetul Iasi a fost amendat cu 10.000 de lei dupa ce a fost prins in timp ce arunca deseuri pe un camp din Tomesti. Barbatul aruncase mai multi saci cu deseuri vegetale, dar si materiale din plastic, POTRIVIT REPORTERIS.RO. Jandarmii i-au confiscat si autoturismul in care erau incarcate…

- Compania low-cost Wizz Air a suspendat in perioada ianuarie – martie 2022 peste 45 de rute de zbor din și spre Romania, anunța boardingpass.ro. Unele dintre zborurile anulate erau programate pe aeroporturile din Iași și Bacau. Datele din sistemul de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ministerul Sanatații din Italia a decis retragerea de la comercializare a unui sortiment de toba importat din Romania. In produsul romanesc a fost depistata o bacterie care provoaca listerioza, scrie Știri Diaspora , care preia informația de la o jurnalista romanca stabilita la Roma. Un sortiment de…

- Endava, compania britanica de software prezenta pe piața locala cu 7 centre de livrare in Brașov, București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Targu-Mureș și Pitești, anunța extinderea business-ului in alte trei locații din Romania: Craiova, Sibiu și Suceava. In prezent, compania are peste 3.000 de angajați…

- 70 de autobuze electrice vor opera in transportul public de calatori din municipiile Iasi, Targu Mures, Tulcea si din judetul Neamt, dupa ce Ministerul Dezvoltarii a finalizat procedura de atribuire a achizitiei publice pentru acestea. Valoarea totala care va fi platita pentru noile vehicule se ridica…

- Patru firme au depus oferte la licitatia pentru elaborarea studiilor tehnice aferente variantei de ocolire a Iasului. Potrivit unui anunt al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), ofertantii sunt Consitrans, Proiect Construct Regiunea Transilvania, SPC Elite Consulting…