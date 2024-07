Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe din Belarus afirma ca este in contact cu Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei cu privire la soarta germanului Rico Krieger, in virsta de 30 de ani, condamnat la moarte. Acest lucru a fost declarat de reprezentantul Ministerului de Externe din Belarus, Anatoli Glaz,…

- Euro 2024 se apropie de final cu o infruntare intre doi giganți ai fotbalului de pe “Batranul continent”. Spania și Anglia se intalnesc, duminica, intr-o super partida de Olympiastadion, in Berlin, ambele reprezentative avand ca obiectiv cucerirea trofeului suprem. Loturile celor doua selecționate sunt…

- La doi ani de la accidentul aviatic din Colibița, Autoritatea de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS), vine cu raportul final cu privire la cele intamplate, și confirma faptul ca pilotul a facut o greșeala și nu a pastrat inalțimea de siguranța prevazuta de legislație. In…

- Dupa ce cancelarul german Olaf Scholz l-a criticat pe premierul maghiar Viktor Orban pentru calatoria sa la Moscova , Budapesta a anulat brusc vizita ministrului german de externe, scrie Bloomberg.

- Ministrul german al apararii propune un nou model de serviciu militar, cu recenzarea obligatorie de potentiali recruti pentru a intari armata intr-un context de riscuri sporite dupa declansarea invaziei ruse impotriva Ucrainei, informeaza miercuri AFP care citeaza surse parlamentare.

- Un barbat de doar 45 de ani a murit in incinta unei secții de votare din județul Valcea. Cetațeanul s-a prezentat la secția de vot din localitatea Igoiu, comuna Alunu, din județul Valcea. Imediat cum s-a legitimat și urma sa-și primeasca buletinele de vot, barbatului i s-a facut rau și s-a prabușit…

- Un polițist local din cadrul Serviciului Siguranța Rutiera, aflat in timpul liber, in dupa-amiaza zilei de duminica, in jurul orei 17.00, a observat, in timp ce se deplasa pe Str. Eternitații, un portofel cazut langa mai multe tomberoane. Cum parea sa aiba in el bani și documente, l-a verificat constatand…

- Presedintele rus Vladimir Putin se deplaseaza joi intr-o vizita oficiala in Belarus, care va dura pana vineri, dupa ce marti au inceput manevrele nucleare tactice in Districtul militar Sud, la ordinul sau, si la care participa si fosta republica sovietica, Belarus, principalul aliat in regiune.