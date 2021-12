Medicul Gabriel Diaconu: ”Zilele acestea se plantează semințele următorului val de COVID” Medicul psihiatru Gabriel Diaconu spune ca dincolo de știrile legate de cozile de la intrarea in vamile din Romania, informația este ca acum se pun bazele viitorului val cinci al Covid. El leaga intr-o postare pe Facebook intrarea masiva a romanilor din țarile din vest cu intrarea cazurilor in țara care vor impraștia tulpina Omicron. ”Haos. Semințele. Zilele acestea se planteaza semințele urmatorului val de COVID. Doar in ultimele 24 de ore prin Vama Nadlac au intrat peste 100 de mii de oameni. Cu toate precauțiile posibile luate, inclusiv cu implementarea PLF-urilor (formularelor personale de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

