Medicul Flavia Groșan REVINE și vrea să își scrie MEMORIILE: M-au pus să JUR pe Biblie Medicul bihorean Flavia Groșan revine in spațiul public cu un anunț care ar putea face multa valva. Ea iși anunța prietenii virtuali de pe pagina de Facebook ca a inceput sa iși scrie memoriile și ca va relata cazuri prin care a trecut de la debutul pandemiei in Romania și pana acum. Pentru a-i face curioși pe oameni ea ofera cateva mici detalii și amintește despre celebrele IZOLETE folosite de autoritați la inceput și care faceau dintr-un suspect de infecție un ditamai cazul, omul fiind tratat aproape ca un infractor și pus la zid de opinia publica SAU de cazuri cand ea ar fi fost pusa de autoritațile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

