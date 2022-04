Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie consumata joi, 14 aprilie, in Sectorul 4 din București, dupa ce un barbat a cazut in gol de pe balustrada unui pasaj. Ancheta este in desfașurare și nu au fost oferite detalii suplimentare despre circumstanțele in care s-a petrecuit evenimentul. In jurul orei 12.30, prin apel 112, Direcția…

- Un medic de la Institutul Oncologic Bucuresti a fost retinut de procurori pentru 24 de ore, pentru luare de mita, dupa ce a cerut initial 9.500 de lei, iar apoi 6.000 de lei pentru a realiza o interventie chirurgicala. Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a transmis, vineri, printr-un comunicat…

- Curtea de Apel București l-a achitat, vineri, definitiv, pe fostul șef al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, in dosarul DNA in care a fost acuzat de anchetatori ca ar fi primit o mita de la un consilier județean pentru a-și trafica influența pentru un post pentru fiica acestuia. „In temeiul art. 421…

- Politistii si procurorii bucuresteni au deschis o ancheta dupa ce un barbat a fost gasit mort, intr-un imobil din Sectorul 1. Sursa din cadrul anchetei afirma ca este vorba despre fondatorul brandului Anonymous, Valentin Gherebe, anunța news.ro. "La data de 31 ianuarie, prin apel 112, Directia…