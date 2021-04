Stiri pe aceeasi tema

- Medicul estetician Adina Alberts, sotia omului de afaceri Viorel Catarama, cere pe Facebook donatii de la fanii sai. Fosta candidata la fotoliul de primar al Sectorului 1 a fost reclamata la Colegiul Medicilor in legatura cu declaratiile iresponsabile legate de Covid-19.

- Managerul Spitalului Judetean de Urgenta din Craiova a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj catre cei care au protestat impotriva restrictiilor Covid, cu imagini ale bolnavilor din sectia de terapie intensiva. Sectia ATI Covid - SJU Craiova 1 de 4 Laurentiu Ivanovici a scris, alaturi de fotografiile…

- Retelele de socializare Facebook si Twitter s-ar putea implica in lupta impotriva dezinformarilor legate de vaccinurile anti-COVID-19. Procurorii din 12 state americane au trimis o astfel de solicitare conducerii celor doua platforme.

- Facebook lanseaza astazi, 10 martie, campania „Impreuna impotriva dezinformarii despre Covid-19”, in parteneriat cu Organizatia Mondiala a Sanatatii si cu unii dintre partenerii sai europeni de verificare a informatiilor.

- Cunoscutul medic Adina Alberts a rabufnit pe pagina ei de socializare in privința ivermectinei. Ea susține ca avertismentele alarmiste cu privire la efectele acestui medicament sunt false. Dr. Adina Alberts a rabufnit. Ce a spus despre ivermectina Pe pagina sa de Facebook, Dr. Adina Alberts a postat…

- Partidul Social Democrat susține ca guvernanții au generat haosul in campania de vaccinare impotriva COVID-19 și ca imunizarea se face pe pile. „In guvernarea «meritocraților», prioritar nu mai este cel mai vulnerabil, ci cel mai șmecher! Adevaratul lor scop nu este salvarea bolnavilor cronici sau a…

- Medicul Alexandru Sava s-a aflat in prima linie de lupta impotriva Covid-19 inca de la inceputul pandemiei in Romania. Vaccinarea este in opinia lui principala ”arma de lupta” impotriva virusului.