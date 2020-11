Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, luni seara, ca medicul erou de la Neamț a avut un test pozitiv pentru COVID-19 facut la Spitalul de Urgența Floreasca. Nelu Tataru a spus, la Digi 24, ca medicul ATI Catalin Denciu a avut un test Real Time PCR pozitiv, la Spitalul de Urgența Floreasca.…

- Catalin Denciu, medicul-erou ars in incendiul produs la spitalul din Piatra Neamț și transportat cu avionul in Belgia, a fost reconfirmat cu COVID-19, la Spitalul Floreasca din Capitala. Nelu Tataru a anunțat,...

- Nelu Tataru a declarat, intrebat luni despre starea de sanatate a medicului Ioan Catalin Denciu transferat duminica la Spitalul Militar Regina Astrid din Bruxelles, ca i-a fost efectuata o procedura de dializa, o reechilibrare si tratamentul arsurilor. Ministrul Sanatatii a adaugat ca sunt critice urmatoarele…

- Una dintre marile tragedii care, in timp, va pune in plan secundar incendiul de la clubul „Colectiv” s-a petrecut in plina pandemie. Sectia de terapie intensiva a Spitalului din Piatra Neamt a fost mistuita de un incendiu. Zece bolnavi de Covid, intubati, au decedat, arsi de vii. Medicul care ii ingrijea…

- Catalin Denciu, medicul de garda devedit erou in timpul incendiului de la Spitalul din Piatra Neamț, a apucat sa-i spuna Ministrului Sanatații ce s-a intamplat in salonul cuprins de flacari. Dialogul s-a petrecut cand cei doi se aflau in zborul de la Iași catre București, unde medicul fusese transportat…

- UPDATE Aeronava Tarom care il transporta pe medicul erou Catalin Denciu la Spitalul Militar Regina Astrid din Belgia a decolat, duminica dimineața, de pe Aeroportul Otopeni. Medicul erou, ranit in timpul tragediei de la secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț este dus, duminica dimineața,…

- Medicul care a suferit arsuri grave in incendiul de la Secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț este Catalin Denciu și era de garda la momentul tragediei. El are arsuri pe 40% din suprafața corpului dupa ce a incercat sa salveze din flacari pacienți care erau internați in stare critica,…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, duminica dimineata, ca medicul ranit in incendiul de la Spitalul Judetean din Piatra Neamt, a fost adus la Bucuresti, unde urmeaza sa fie pregatit, la Spitalul de Urgenta Floreasca, pentru a fi transportat la o unitate medicala din Belgia. "Avionul militar pus la dispozitie…