- "Este un haos general in percepția starii epidemice atat la nivel de populație cat și, din pacate, la foarte mulți decidenți", a descris profesorul Molnar Geza actuala situație din Romania, privind numarul mare de cazuri de infectari cu coronavirus.

- Primul ministru vietnamez Nguyen Xuan Phuc a semnat zilele trecute o decizie de suspendare pentru 90 de zile a Președintelui Comitetului Popular (n.r. - echivalentul funcției de primar) din Hanoi, Nguyen Duc Chung, in așteptarea clarificarii responsabilitaților sale in trei dosare penale....

- Romania trece printr-o „revenire” a primului val de imbolnaviri dar instituirea starii de urgenta nu va scadea numarul de cazuri. Este opinia exprimata de epidemiologul Molnar Geza la Digi24. Medicul a mai afirmat ca numarul mare de cazuri din ultima vreme nu este raspandit egal in toata tara iar in…

- Luna iunie este luna de conștientizare a unei afecțiuni ingrijoratoare, care necesita mai multa atenție din partea noastra: scolioza. Un diagnostic ce afecteaza 3 din 100 de copii și care consta in deviația laterala a coloanei vertebrale, mai ales in regiunea dorsala, din cauza slabirii ligamentelor…

- Numarul deceselor din accidentele rutiere trebuie redus la jumatate pana in anul 2030, ne-a declarat, in exclusivitate comisarul european pentru Transporturi. Adina Valean subliniaza ca obiectivul asumat la nivel european este zero morti pe sosele in 2050.

- Ascensiunea Chinei ofera noi oportunitati, dar genereaza si "noi provocari", modificand echilibrul pe plan mondial, mai ales in contextul consolidarii arsenalului nuclear, afirma secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, observand ca influenta Beijingului se apropie de "portile Europei", noteaza…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Maramures a stabilit completari ale masurilor luate la nivel national pe perioada starii de alerta, pentru prevenirea raspandirii virusului COVID-19. Printre masurile anuntate de catre autoritatile judetene s-a enumerat si obligativitatea purtarii mastii…

- Avand in vedere instituirea starii de alerta și pentru a asigura respectarea masurilor de prevenire a infectarii cu virusul Covid-19, la Directia de Evidenta a Persoanelor Timișoara programul de lucru cu publicul se va desfașura intr-un nou sistem. Preluarea documentelor pentru inregistrarea nou-nascutilor,…