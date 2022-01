Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila, despre SFARȘITUL variantei Delta in Romania: „Va fi exclusiv Omicron. S-ar putea sa ne apropiem de 30.000 de cazuri” Alexandru Rafila, despre SFARȘITUL variantei Delta in Romania: „Va fi exclusiv Omicron. S-ar putea sa ne apropiem de 30.000 de cazuri” Ministrul Sanatații, Alexandru…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, transmite romanilor ca a aproape imposibil sa nu se infecteze cu varianta Omicron a virusului Covid, avand in vedere ca gradul de transmisibilitate e atat de ridicat. Ministrul Sanatații a mai spus ca tulpina Omicron este dominanta in Romania, insa cazurile…

- Femeia decedata la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi nu ar fi murit din cauza infectiei cu varianta Omicron a Covid-19, a declarat seful Directiei de Sanatate Publica (DSP) a judetului Iasi.

- Ministrul Sanatații: Certificatul verde nu mai este o urgența. Protecția impotriva variantei Omicron este mult mai mica Certificatul verde de vaccinare nu mai este o urgența, considera ministrul Sanatații, Alexandru Rafila Acesta spune ca „acum s-au mai schimbat datele problemei, pentru ca vedem ca…

- Restrictiile de calatorie pentru cele trei tari vor intra in vigoare miercuri, a declarat un inalt oficial israelian in domeniul sanatatii, intr-o conferinta de presa. Israelul a interzis deja intrarea strainilor in tara pentru a incerca sa opreasca cresterea ratelor de imbolnavire de Covid-19 si a…

- Varianta OMICRON a virusului COVID-19 a pus pe jar intreaga lume, specialiștii fiind inca poziționați diferit in prognoze și evoluția variantelor de prevenire și combatere. Este interesant sa știm cum trateaza acest subiect marile companii angajate in producerea de vaccinuri și tratamente anti-COVID-19.…

- Varianta de coronavirus Omicron s-a raspandit acum in peste 20 de țari, inclusiv Olanda și SUA. Suspiciuni exista și in Romania. Omicron – cunoscut și ca B. 1.1.529 – este o tulpina de coronavirus cu un numar neobișnuit de mare de mutații. A fost detectat pentru prima data in Africa de Sud saptamana…

- „Guvernul Romaniei este la curent clipa de clipa cu evoluția pandemiei in plan național și internațional. Am luat nota de recomandarile de ultima ora ale Comisiei Europene și ale Organizației Mondiale a Sanatații. Ma voi consulta cu factorii decizionali din Romania și vom anunța in cel mai scurt timp…