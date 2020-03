Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Musta, medic primar de boli infecțioase la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, este doctorul care face parte din echipa care a vindecat cinci pacienți care au avut coronavirus in orașul banațean. Doctorul susține ca metoda cea mai eficienta impotriva CVID-19 este prevenția, conform aradon.ro.…

- Doi pacienti diagnosticati cu noul coronavirus si care au fost internati la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara s-au vindecat si vor fi externati. Bilantul infectarilor cu noul coronavirus a ajuns in Romania la 29. Patru cazuri au fost confirmate marti seara. Este vorba despre…

- Este vorba de o fata de 15 ani din Timisoara si un barbat din Hunedoara.Testele unei paciente de 15 ani din Timisoara si al unui barbat din Hunedoara, internati cu coronavirus la Spitalul de Boli Infectioase, au iesit negative, astfel ca acestia vor fi externati, au anuntat reprezentantii spitalului.Prima…

- Doi pacienti care au fost internati la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara s-au vindecat si urmeaza sa fie externati. Este vorba de o fata de 15 ani din Timisoara si un barbat din Hunedoara.

- Doi pacienti care au fost internati la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara s-au vindecat si urmeaza sa fie externati. Este vorba de o fata de 15 ani din Timisoara si un barbat din Hunedoara.Testele unei paciente de 15 ani din Timisoara si al unui barbat din Hunedoara,…

- Sambata dupa-amiaza, baiatul de 16 ani care a fost internat cu coronavirus a fost externat din Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Dr.Victor Babeș" Timișoara, dupa doua teste consecutive negative.

- Barbatul in varsta de 36 de ani a murit din cauza unei insuficiențe respiratorii la Wuhan, la cinci zile dupa ce a fost externat dintr-un spital construit special pentru cei cu noul coronavirus. Citeste si: CORONAVIRUS. Posta Romana nu mai livreaza pensiile si alocatiile persoanelor suspecte…

- Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului "Matei Bals", anunta ca persoanele care sosesc in Romania din localitatile italiene din regiunea Veneto si din provincia Lodi/Lombardia in care exista cazuri de infectie cu coronavirus sau care au calatorit in aceste localitati vor intra in carantina. Streinu…