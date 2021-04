Stiri pe aceeasi tema

- Radu Lupescu, medicul care ar putea fi propunerea PLUS pentru Ministerul Sanatatii, afirma ca o astfel de propunere il onoreaza. "(...) mai multe nu pot comenta in acest moment", sustine el, anunța news.ro. "O astfel de propunere ma onoreaza, insa mai multe nu pot comenta in acest moment",…

- SURSE| Un medic roman, decorat de președintele Macron pentru lupta anti-COVID, propunerea USR PLUS pentru Ministerul Sanatatii Noi informații in cazul urmatorului ministru al Sanatații. Medicul Radu Lupescu, decorat de presedintele Frantei Emmanuel Macron pentru implicarea in lupta cu pandemia de Covid-19,…

- Medicul Radu Lupescu, decorat de presedintele Frantei Emmanuel Macron pentru implicarea in lupta cu pandemia de Covid-19, ar putea fi propunerea PLUS pentru Ministerul Sanatatii, sustin surse politice pentru News.ro.

- Medicul Radu Lupescu, decorat de presedintele Frantei Emmanuel Macron pentru implicarea in lupta cu pandemia de Covid-19, ar putea fi propunerea PLUS pentru Ministerul Sanatatii, sustin surse politice pentru News.ro. O alta varianta luata in calcul de PLUS este Ioana Mihaila, in prezent secretar…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica incidența cazurilor de COVID-19 este 4,98 in județul Brașov. Municipiul Brașov are o incidența de 7,14 la mia de locuitori. Sunt pozitive 3.234 de persoane. Daca apreciezi acest articol, te așteptam sa intri in comunitatea de cititori…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns la 850.362, dupa raportarea a peste 5.000 de noi infectari. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. De la ultima informare transmisa…

- Folosit „neoficial”, dar cu rezultate bune, Ivermectina a disparut de pe rafturile farmaciilor din Bistrița. In schimb, au aparut speculanții care vand pe Facebook medicamentul minune care a starnit atatea controverse in spațiul public. S-au incins spiritele, in spațiul public romanesc, in legatura…

- Numarul cazurilor de COVID-19 inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri, 28 ianuarie, la 721.513.In jurul orei 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe.De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare…