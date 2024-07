Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Eftimie, medic la Spitalul Clinic Fundeni, are calitatea de suspect dupa ce, la inceputul lunii iulie, a amenintat cu un pistol airsoft un sofer in trafic, au anunțat luni, 22 iulie, procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2.„S-a dispus efectuarea in continuare a urmaririi…

