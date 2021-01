Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Marinescu, medic la Institutul ”Matei Balș”, a recunoscut ca in saloanele spitalului era frig! Marinescu a precizat ca rudele pacienților le cereau medicilor permisiunea de a aduce surse de incalzire in saloane. Doctorul a precizat ca personal a refuzat ori de cate ori au fost incercari…

- Potrivit Ministerului Sanatații, starea de sanatate a pacienților afectați de incendiul care a avut loc vineri, la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, și care au fost transferați in...

- Medicul infecționist Catalin Apostolescu, purtator de cuvant al Institutului ”Matei Balș”, și care era de garda la parterul Pavilionului 5, la doar doua camere distanța de salonul unde a pornit focul, a povestit la Antena 3 cum a trait tragedia in urma careia au murit cinci oameni. „Graba a fost foarte…

- Doctorul Catalin Apostolescu este infectionistul care a spart geamurile pentru a putea ajunge la pacientii care strigau dupa ajutor. Apostolescu a povestit momentele de groaza prin care au trecut toti colegii, dar a vorbit si despre frigul din saloane.

- „Am auzit țipete de ajutor, era o voce feminina. Am ieșit din camera, in secție era fum, nu am putut sa mai inaintez. Am ales sa-i evacuez pe oameni prin balcon. A fost imposibil sa-mi dau seama care e sursa incendiului. Sistemele de alarma pornisera imediat. Fumul impiedica vizibilitatea, curentul…

- Oamenii sunt disperați, plang și cer informații despre rudele internate și transferate la alte spitale, dupa ce au fost evacuate din cauza incediului izbucnit vineri dimineața, la Pavilionul 5, soldat cu patru victime. Patru pacienți din cei aflați la institutul Matei Balș au ajuns la spitalul Marius…

- Ariadna, soția barbatului ars de viu in salon la Institutul de Psihiatrie Socola din Iași, spune ca va face tot posibilul pentru a afla adevarul despre cauzele care au dus la moartea lui, informeaza Ziarul de Iași. ”Cele doua fetițe intreaba in fiecare zi de tatal lor. Le tinem la rude, deoarece ne-am…

- Șapte dintre cei zece pacienți decedați in urma incendiului de la Spitalul din Piatra Neamț erau barbați, iar trei erau femei, cu varsta cuprinsa intre 67 și 86 de ani, a anunțat duminica dimineața Unitatea Medicala intr-un comunicat de presa. TEODOSIE pregatește o judecata pamanteasca Potrivit…