- Managerul Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, profesorul universitar dr. Cristian Oancea, a declarat, miercuri, la Profit TV, ca in noul val 5 al pandemiei cu noul coronavirus se va produce imunizarea de grup, iar infectarea cu coronavirus va fi asemanatoare unei "viroze sau…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca foarte probabil tulpina Omicron circula in Europa, inclusiv in Romania, de mai mult timp, avand in vedere faptul ca a existat circulatie intre Africa de Sud si Europa si inainte de data identificarii acestei tulpini. In ceea ce priveste raspandirea noii…