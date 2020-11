Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, transmite condoleante familiilor indoliate de tragedia de la Spitalul Judetean din Piatra Neamt si subliniaza ca medicul ranit in incendiu care s-a luptat pentru a-si salva pacientii trebuie sa aiba parte de "cel mai bun si mai rapid tratament". "Sincere…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a transmis un "mesaj de compasiune" pentru victimele incendiului de la Spitalul Județean din Piatra Neamț, unde au murit 10 pacienți COVID din sectia ATI, iar alte sapte persoane sunt in stare grava.Patriarhul anunta ca se roaga pentru insanatoșirea grabnica…

- Un incendiu puternic a izbucnit la Secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean de Urgența din Piatra Neamț. Secția era compartimentata in doua saloane, pompierii reușind sa salveze viețile la o parte dintre pacienți. Din primele informații primite de la autoritați, șapte pacienți și-ar fi pierdut…

- Sapte pacienti internati la sectia ATI a spitalului judetean Neamt din Piatra Neamt au murit sambata seara in urma unui incendiu care a afectat sectia unitatii spitalicesti. Alte doua persoane, una fiind medic, sunt in stare grava. in total, 16 pacienti erau internati in cele doua saloane ale sectiei…

- Fata mai mare a fost declarata decedata, in timp ce fetitele mai mici au fost preluate de ambulante si duse la Spitalul Judetean. Luni dimineata, cele doua fete erau intubate si ventilate mecanic. Medicii au precizat ca sunt in stare grava, dar au parametri stabili. Problema este legata de ce leziuni…

- Locurile la Terapie Intensiva la Spitalul Județean de Urgența Sibiu s-au epuizat, iar in ultimele zile au fost transferați pacienți cu COVID-19, in stare grava, in județul Argeș. Șase ventilatoare pentru ATI vor ajunge la spitalul din Sibiu, pentru a le suplimenta pe cele existente, potrivit Mediafax.Președintele…