- Medicul Catalin Denciu, care a sarit in foc sa isi salveze pacientii la incendiul din Piatra Neamt, a fost declarat ”Eroul Anului 2020” in Belgia, a anuntat miercuri directorul regional al Biroului pentru Europa al OMS, Hans Kluge.

- „Romania este un exemplu pozitiv in regiune, luand masuri cuprinzatoare si oportune la timp, astfel incat sa se poata gestiona aceasta stare de urgenta fara precedent. In ciuda faptului ca aceasta pandemie ridica in continuare probleme, Romania a reusit foarte bine sa isi arate capacitatea institutionala,…

- Hans Kluge a vorbit miercuri la Palatul Cotroceni, acolo unde s-a intalnit cu președintele Klaus Iohannis, cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatații, despre medicul erou Catalin Denciu , care a fost declarat in Belgia unul dintre Eroii anului 2020. Directorul regional al Biroului pentru Europa al Organizatiei…

- 300 de concentratoare de oxigen, 600 de pulsoximetre și cinci ventilatoare pulmonare vor ajunge in spitalele din țara. Ceremonia de donație din partea Uniunii Europene (UE) și Organizației Mondiale a Sanatații(OMS) a avut loc, miercuri la Institutul de Medicina Urgenta.

- Medicul Catalin Denciu, eroul care a intrat in foc pentru a-i salva pe pacienții din incendiul de la Piatra Neamț, incepe sa-și revina. Acesta a declarat ca se recupereaza și treptat, incepe sa se miște. „Imi amintesc ca m-am trezit la terapie intensiva. Acolo au avut grija de mine asistentele și fizioterapeuții.…

- Rusia a inregistrat primele cazuri de transmitere a gripei aviare, tulpina AH5N8, de la pasari la om și a raportat acest lucru Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS). Anunțul a fost facut sambata de sefa agentiei sanitare ruse Rospotrebnadzor, Anna Popova, transmit Reuters si AFP, potrivit Agerpres.