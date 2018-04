Stiri pe aceeasi tema

- La 80 de ani, cutreiera munții Vrancei in lung și-n lat! Zilnic, Floarea Gogorița merge pe jos cate 12 kilometri! Sprijinita intr-un toiag, garbovita de anii mulți și grei, batranica isi taraste picioarele prin noroi pana la genunchi, apa si zapada.

- Andrei (11 ani) si Ioana (7 ani) au rezultate excelente la invatatura si nici nu se gandesc sa renunte la scoala, chiar daca baietelul a mers luni bune cu niste adidasi care nu mai aveau talpi, iar sora lui este foarte firava.

- Un brazilian care lucra intr-o instituție publica din Brasil a reușit sa slabeasca 70 de kilograme și a devenit alergator profesionist de maraton. Schimbarea uriașa din viața sa a pornit dupa ce soția sa a ramas insarcinata și el a ințeles ca risca sa nu-și vada fiul crescand daca va continua in același…

- Zeci de familii din Dambovita inoata in mocirla in fiecare zi. Se intampla in satul Vulcana de Sus, din comuna Vulcana Bai. Oamenii au cerut ajutor la primarie, insa pana acum nimeni nu a luat nicio masura. Pe drumul de noroi sunt nevoiti sa mearga toti pentru a ajunge acasa, iar copiii se impleticesc…

- Cine s-ar fi gandit ca drumul spre scoala poate fi masurat in zeci de mii de kilometri? E o realitate dura, pe care o traiesc, de 16 ani, elevii din liceul de la Grigoriopol, regiunea transnistreana care, pentru a face cursuri in limba romana, sunt nevoiti sa faca zilnic naveta

- Mai multe camere s-au prabusit pur si simplu, iar personalul le-a inchis pentru ca nimeni sa nu intre acolo si sa nu fie in pericol, informeaza Romania TV. Primarul susține ca nu sunt bani pentru reabilitarea cladirii și ca se gandește la accesarea unor proiecte cu fonduri guvernamentale.…

- Vineri, in jurul orei 16, polițiștii Secției Rurale nr. 10 Valea Calugareasca au fost sesizați despre furtul unui cal. In baza sesizarii, s-au deplasat la fața locului, iar, in urma verificarilor efectuate, au identificat persoana banuita de comiterea faptei. E vorba de un minor de 14 ani…