Un cunoscut medic din Gorj a murit! Este vorba de medicul chirurg Mihai Staniloiu. Anunțul a fost facut pe o rețea de socializare de un medic inițiat de chirurgul Staniloiu.

„Drum lin in ceruri, domnule doctor Mihai Staniloiu! Ați fost și veți ramane o parte importanta din viața mea. Amintirile legate de dumneavoastra ma vor urmari toata viața. Dumneavoastra sunteți cel care m-a invațat sa țin, prima data, un bisturiu in mana, mi-ați dat aripi și incredere sa merg mai departe in aceasta meserie. Mulțumesc…