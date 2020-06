Stiri pe aceeasi tema

- Conform sursei citate, fostul președinte nu l-a uitat pe fostul premier Victor Ponta , care comparase cele doua situații. Redam declaratiile lansate de Basescu in emsiunea „ Dosar de politician ”: „Ce poți sa ii ceri lui Ponta? El n-are cum sa ințeleaga economic nimic. Criza din 2008-2010 a fost o criza…

- Dr. Mihai Craiu spune ca riscul ca un copil sa contracteze noul coronavirus este de trei ori mai mica decat in cazul adultilor. Totusi, ei pot fi purtatori, putand infecta persoane aflate in grupele de risc. „Din punct de vedere medical, copiii au o susceptibilitate mai mica privind infecția…

- Medici din mai multe orase ale tarii pleaca de la Iasi inspre Republica Moldova, pentru a completa echipele medicale din tara vecina in lupta impotriva COVID-19. Plecarea are loc in prezenta unei echipe guvernamentale.

- Un barbat de 39 de ani, care nu a respectat restricțiile de circulație impuse prin ordonanța militara, a fost prins de Polițiștii Secției 10 Rurala Faget in timp ce taia ilegal arbori dintr-o padure de pe raza localitații Ohaba Lunga. Barbatul s-a ales cu un dosar penal pentru ca a taiat cinci…

- Un barbat a fost pur și simplu alungat de doctorul de familie pe motiv ca tușea prea tare, dupa ce s-a prezentat la cabinet, cu programare, cerand un sfat medical pentru starea in care se afla.

- Un barbat a fost pur și simplu alungat de doctorul de familie pe motiv ca tușea prea tare, dupa ce s-a prezentat la cabinet, cu programare, cerand un sfat medical pentru starea in care se afla.

- Procurorii craioveni anunța cercetarea unor funcționari din cadrul DSP Dolj, care ar fi dispus scoaterea din carantina a patru persoane. Problema este, spun anchetatorii, ca funcționarii DSP nu au așteptat rezultatele testelor pentru COVID-19. La cateva zile dupa ce au ieșit din carantina, cele patru…

- Cinci unitați medicale din Prahova sunt anchetate de Direcția de Sanatate Publica Prahova in cazul morții lui Sabin Ciurlea, un tanar de 25 de ani din Valenii de Munte.Spitalul Județean de Urgența Ploiești, Spitalul CF Ploiești, Spitalul Movila (secția de boli infecțioase a SJUP), Spitalul Municipal…