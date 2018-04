Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii ani s-a prefigurat o noua subspecialitate chirurgicala, care imbina tehnici operatorii ginecologice și urologice, specialitate numita chirurgie uroginecologica. „Președintele Societații de Uroginecologie din Romania este profesor universitar doctor Bumbu Gheorghe, șeful catedrei de Urologie…

- Universitatea de Medicina si Farmacie din Bucuresti, prin rectorul sau, academicianul Ionel Sinescu, i-a conferit titlul de Doctor Honoris Causa medicului Herman Berkovits, in semn de profunda apreciere pentru intreaga sa activitate. Berkovits a spus ca titlul acordat este o onoare pentru el si ca…

- Am povestit cu Vlad, nu doar pentru ca eram curioasa sa-i aflu povestea, altfel decat o știam pana acum, ci mai cu seama voiam sa aflu ce l-a determinat sa plece din tara, cum percepe el cele doua societați, cea in care s-a nascut și cea care l-a primit cu brațele deschise, in care-și traieșe…

- Coordonatorul proiectului IMPROVE, Doina Pisla, profesor universitar la Universitatea Tehnica Cluj-Napoca (UTCN), a declarat luni, in cadrul evenimentului de lansare a proiectului, ca acest aparat modern este conceput cu scopul de a imbunatati calitatea vietii pacientilor si de a acorda un sprijin…

- In urma cu 12 ani medicul Alin Blaga a inceput rezidentiatul in Cluj, iar sase ani mai tarziu a plecat intr-un spital din Germania. Timp de un an si jumatate, neurochirurgul a profesat intr-un orasel cu 40 de mii de locuitori aflat in sud-estul Germaniei. "Ce am invatat cel mai mult in Germania a fost…

- Pictorul Ovidiu Salagean a vernisat expozitia intitulata „Atelier” in galeria Phoenix din Marghita. Evenimentul a fost organizat de Casa de Cultura Marghita si Centrul Judetean de Consevare si Promovare a Culturii Traditionale Bihor, sub coordonarea artistului plastic Papp Gabor. Ovidiu…

- Povestea ei incepe, poate, din momentul in care s-a inscris in AIESEC (cea mai mare asociatie de tineri din lume). Andrada este din Sighetu Marmatiei, dar este studenta in Oradea, anul III la Stiinte Economice, profilul Management. Sau, de fapt, povestea ei incepe mai degraba de acasa, din…